Акции «Лукойла» ускорили снижение после отмены заседания совета директоров

Компания «Лукойл» приняла решение перенести заседание совета директоров, которое было запланировано на 23 октября. На заседании должен был рассматриваться вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев.

«ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно», — указали в компании.

Причины переноса не уточняются, однако акции компании сразу отреагировали на новость снижением. По данным на 14:09 по Москве, стоимость бумаг «Лукойла» упала на 5,4%, составив 5 725 рублей за акцию.