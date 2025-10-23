Акции «Лукойла» ускорили снижение после отмены заседания совета директоров
Обложка © ТАСС / Василий Шитов
Компания «Лукойл» приняла решение перенести заседание совета директоров, которое было запланировано на 23 октября. На заседании должен был рассматриваться вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев.
«ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно», — указали в компании.
Причины переноса не уточняются, однако акции компании сразу отреагировали на новость снижением. По данным на 14:09 по Москве, стоимость бумаг «Лукойла» упала на 5,4%, составив 5 725 рублей за акцию.
Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, который затронул «Роснефть», «Лукойл» и их аффилированные структуры. Власти США обосновали введение этих ограничительных мер предполагаемым отсутствием у Москвы стремления к мирному урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что новые санкции, направленные против российских компаний, не будут носить долгосрочного характера.
