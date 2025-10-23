Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance

Президент США Дональд Трамп предоставил помилование Чанпэну Чжао — основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Как сообщили источники издания, решение о помиловании было принято «после нескольких месяцев усилий Чжао по продвижению криптовалютной компании семьи Трампа».

В 2024 году Чжао получил четыре месяца тюремного заключения в США, признав свою вину и согласившись на штраф в размере 50 миллионов долларов. Ранее, в ноябре 2023 года, Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. В связи с этим Чжао подал в отставку и признал вину в отмывании денег. Его компания также была обязана выплатить 4,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп аннулировал решения о помиловании 37 осуждённых, которые были вынесены Джо Байденом. По информации WSJ, некоторые американские чиновники предлагали сделать условия ещё более суровыми, считая текущие условия в камерах слишком комфортными.