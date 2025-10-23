Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 16:05

Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance

Чанпэн Чжао. Обложка © Wikipedia / Aevozer

Чанпэн Чжао. Обложка © Wikipedia / Aevozer

Президент США Дональд Трамп предоставил помилование Чанпэну Чжао — основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Как сообщили источники издания, решение о помиловании было принято «после нескольких месяцев усилий Чжао по продвижению криптовалютной компании семьи Трампа».

В 2024 году Чжао получил четыре месяца тюремного заключения в США, признав свою вину и согласившись на штраф в размере 50 миллионов долларов. Ранее, в ноябре 2023 года, Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. В связи с этим Чжао подал в отставку и признал вину в отмывании денег. Его компания также была обязана выплатить 4,3 миллиарда долларов.
Помилованный Трампом шаман передал привет Путину
Помилованный Трампом шаман передал привет Путину

Ранее сообщалось, что Трамп аннулировал решения о помиловании 37 осуждённых, которые были вынесены Джо Байденом. По информации WSJ, некоторые американские чиновники предлагали сделать условия ещё более суровыми, считая текущие условия в камерах слишком комфортными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar