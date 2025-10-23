Сектор Газа
В Белом доме раскрыли тему предстоящего выступления Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Brian Jason

Президент США Дональд Трамп выступит в четверг с заявлением, посвящённым мерам борьбы с наркокартелями и торговлей людьми. Пресс-пул американской администрации подтвердил, что обращение главы государства запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени.

Официальные представители Белого дома обнародовали расписание Трампа, в котором указано, что он выступил журналистами в Овальном кабинете с неким объявлением в 22:00 по московскому времени. Особое внимание он уделит новым инициативам по противодействию с наркокартелями и торговлей людьми в Латинской Америке.

Рубио заявил, что США всё еще хотят встретиться с российской стороной
Ранее Дональд Трамп заявил, что США не заинтересованы в том, чтобы президент России Владимир Путин «получил всё» в ходе возможных переговоров по Украине. По его словам, сейчас российский лидер готов к обсуждению урегулирования конфликта.

