В Белом доме раскрыли тему предстоящего выступления Трампа

Официальные представители Белого дома обнародовали расписание Трампа, в котором указано, что он выступил журналистами в Овальном кабинете с неким объявлением в 22:00 по московскому времени. Особое внимание он уделит новым инициативам по противодействию с наркокартелями и торговлей людьми в Латинской Америке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не заинтересованы в том, чтобы президент России Владимир Путин «получил всё» в ходе возможных переговоров по Украине. По его словам, сейчас российский лидер готов к обсуждению урегулирования конфликта.