В центре Москвы у Кремля перекрыли движение для автомобилей
Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Движение автомобилей в центре Москвы, в районе Кремля, временно ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
В частности, перекрыты Большой Каменный мост и съезд с Кремлёвской набережной на Боровицкую площадь. Причины данного ограничения не сообщаются.
Тем временем президент России Владимир Путин принял участие в заседании XVII съезда Русского географического общества. Мероприятие прошло в Государственном Кремлёвском Дворце. Вероятно, с этим и связано перекрытие дорог в центре столицы.
