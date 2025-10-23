В центре Москвы у Кремля перекрыли движение для автомобилей

Движение автомобилей в центре Москвы, в районе Кремля, временно ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В частности, перекрыты Большой Каменный мост и съезд с Кремлёвской набережной на Боровицкую площадь. Причины данного ограничения не сообщаются.

Тем временем президент России Владимир Путин принял участие в заседании XVII съезда Русского географического общества. Мероприятие прошло в Государственном Кремлёвском Дворце. Вероятно, с этим и связано перекрытие дорог в центре столицы.