23 октября, 16:22

В Краснодарском крае приняли обновлённый «закон о тишине»

С 1 марта 2026 года в Краснодарском крае начнут действовать обновлённые нормы тишины, закрепленные в региональном законе «Об административных правонарушениях». Этот документ, получивший неофициальное название «закон о тишине», впервые чётко регламентирует не только ночное время, но и дневные часы, когда жителям запрещено создавать излишний шум.

Теперь в будни тишина обязательна с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. В выходные и праздничные дни к этому добавляется запрет на шум с 8:00 до 10:00 утра. Закон запрещает громкую музыку, крики, ремонтные работы и использование шумной техники, но освобождает от ограничений аварийные и коммунальные службы. За нарушение покоя граждан предусмотрены штрафы, которые могут достигать 30 тысяч рублей для юридических лиц, а при повторных случаях – до 100 тысяч.

Для обеспечения контроля за соблюдением закона будет подписано соглашение с МВД. Таким образом, на Кубани впервые вводится комплексная защита граждан от шумового загрязнения как ночью, так и днём.

А ранее Life.ru писал, что за громкий будильник юридическим лицам грозит штраф до 80 тысяч рублей. По словам специалиста, физическим лицам грозит денежное взыскание в размере от 500 до 3000 рублей, а в Москве — от 1000 до 2000 рублей.

Наталья Демьянова
