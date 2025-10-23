В Краснодарском крае приняли обновлённый «закон о тишине»

С 1 марта 2026 года в Краснодарском крае начнут действовать обновлённые нормы тишины, закрепленные в региональном законе «Об административных правонарушениях». Этот документ, получивший неофициальное название «закон о тишине», впервые чётко регламентирует не только ночное время, но и дневные часы, когда жителям запрещено создавать излишний шум.

Теперь в будни тишина обязательна с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. В выходные и праздничные дни к этому добавляется запрет на шум с 8:00 до 10:00 утра. Закон запрещает громкую музыку, крики, ремонтные работы и использование шумной техники, но освобождает от ограничений аварийные и коммунальные службы. За нарушение покоя граждан предусмотрены штрафы, которые могут достигать 30 тысяч рублей для юридических лиц, а при повторных случаях – до 100 тысяч.

Для обеспечения контроля за соблюдением закона будет подписано соглашение с МВД. Таким образом, на Кубани впервые вводится комплексная защита граждан от шумового загрязнения как ночью, так и днём.

