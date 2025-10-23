Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 16:46

Shaman спросил у фанатов, есть ли у них мефедрон

Обложка © Life.ru

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) оказался в центре внимания после встречи с поклонниками. Во время неё он поинтересовался у молодёжи, употребляют ли они мефедрон. Видео с инцидентом было опубликовано в Telegram-канале URA.ru.

Shaman спросил у фанатов про мефедрон. Видео © Telegram/ URA.RU

Во время общения с фанатами артист задал вопрос о наркотиках. Одна из девушек ответила певцу, что этого вещества у них нет. Дронов похвалил ребят и посоветовал не увлекаться запрещёнными веществами.

Ранее Shaman выступил в Северной Корее с премьерой своей новой песни, посвящённой руководителю государства Ким Чен Ыну. Композиция носит ярко выраженную политическую окраску и направлена на подчёркивание укрепления дружественных взаимоотношений между Россией и КНДР.

BannerImage
Полина Никифорова
