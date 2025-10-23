Сектор Газа
Суд взыскал у семьи экс-замгубернатора Ростовской области свыше 165 млн рублей

Виталий Кушнарёв. Обложка © Telegram / Виталий Кушнарёв | Ростовская область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону принял решение о передаче в доход государства более 165 млн рублей, изъятых в рамках антикоррупционного расследования против экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарёва. Эти деньги были обнаружены на арестованных счетах экс-чиновника и квалифицированы как полученные незаконным путём.

В соответствии с судебным решением, 102,1 млн рублей, найденные на счетах Кушнарёва, были признаны полученными из непредусмотренных законом источников. Кроме того, с самого Виталия Кушнарёва и его супруги Оксаны Кушнарёвой солидарно взыскано ещё 63,5 млн рублей.

Виталий Кушнарев, бывший заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области, оказался под следствием по двум уголовным делам. Его обвиняют в получении взятки в размере 27 миллионов рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Дело по взяточничеству было возбуждено в декабре 2024 года.

Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку от заключённой

Ранее Life.ru сообщал, что уголовное дело бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова ушло под суд. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. На данный момент он объявлен в розыск.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

