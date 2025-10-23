Суд взыскал у семьи экс-замгубернатора Ростовской области свыше 165 млн рублей

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону принял решение о передаче в доход государства более 165 млн рублей, изъятых в рамках антикоррупционного расследования против экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарёва. Эти деньги были обнаружены на арестованных счетах экс-чиновника и квалифицированы как полученные незаконным путём.

В соответствии с судебным решением, 102,1 млн рублей, найденные на счетах Кушнарёва, были признаны полученными из непредусмотренных законом источников. Кроме того, с самого Виталия Кушнарёва и его супруги Оксаны Кушнарёвой солидарно взыскано ещё 63,5 млн рублей.

Виталий Кушнарев, бывший заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области, оказался под следствием по двум уголовным делам. Его обвиняют в получении взятки в размере 27 миллионов рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Дело по взяточничеству было возбуждено в декабре 2024 года.

