«До 3 тысяч км»: Зеленский заявил, что ВСУ якобы могут бить дальше, чем летит Tomahawk

Владимир Зеленский сообщил, что Украина теперь якобы располагает собственными дальнобойными вооружениями, способными поражать цели на дистанции до 3000 километров. По его словам, это превосходит дальность действия ракет Tomahawk.

«Есть чёткое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем — [оружие с дальностью] от 150 до 3 тысяч км», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

Дальность полёта ракет Tomahawk достигает 2500 километров. Расстояние по прямой от Москвы до Киева составляет приблизительно 700 километров, а до украинской границы — около 500 километров.

Ранее Зеленский после отказа США предоставить Украине ракеты Tomahawk обратился с аналогичной просьбой к европейским странам. Он также сообщил о переговорах с потенциальными поставщиками.