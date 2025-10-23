«Оцените работу мэра»: Паслер призвал екатеринбуржцев повлиять на выборы главы города

Губернатор Свердловской области Денис Паслер считает необходимым учитывать мнение жителей при решении вопроса о дальнейшей работе главы Екатеринбурга. Такой подход он озвучил во время общения с журналистами после заседания регионального правительства.

«Самое, мне кажется, правильное в этой части — ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценивают работу главы как всех городов, так и Екатеринбурга в частности», — отметил Паслер.

По словам губернатора, действующий мэр Алексей Орлов продолжает законно исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в феврале 2026 года. Паслер подчеркнул наличие достаточного времени для анализа эффективности работы городской администрации.

Сам Орлов выражал готовность баллотироваться на новый пятилетний срок после завершения текущих полномочий. Там не менее Паслер внёс законопроект, согласно которому только он будет предлагать кандидатов на должность главы Екатеринбурга.

