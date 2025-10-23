Сектор Газа
23 октября, 18:16

Белый дом объявил дату встречи Трампа и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/ Артем Иванов

Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт уточнила, что переговоры лидеров состоятся перед возвращением американского президента в Вашингтон.

Тур республиканца начнётся 24 октября с визита в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени. В программе запланированы переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом и рабочая встреча с руководителями стран АСЕАН. После Малайзии Трамп направится в Японию для встречи с новым премьер-министром Санаэ Такаити 28 октября.

Завершающим этапом поездки станет визит в Южную Корею 29 октября, где американский президент встретится с лидером Кореи Ли Чжэ Мёном. Трамп также выступит с речью на саммите АТЭС в Пусане перед ключевыми переговорами с главой КНР, которые подведут итог всей дипломатической миссии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они условились 16 октября в ходе телефонных переговоров. По его словам, он не уверен, что на саммите получилось бы достигнуть нужной цели.

