Регион
23 октября, 18:28

Медведев сообщил о передаче МВД полномочий в сфере внешней трудовой миграции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max kolomychenko

Полномочия в области внешней трудовой миграции перейдут к Министерству внутренних дел от других федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Согласно новым поручениям главы государства, ключевая роль в этой работе теперь возложена на Министерство внутренних дел как основной орган, ответственный за выработку и реализацию государственной миграционной политики», — отметил Медведев.

Он добавил, что ведомство имеет возможности для решения задач в данной сфере. В частности, ими располагает соответствующая служба по вопросам гражданства.

Дмитрий Медведев в четверг, 23 октября, провёл совещания на площадке Совбеза. Темой обсуждения на мероприятии стали вопросы, касающиеся реализации поручений президента в сфере государственной миграционной политики. В ходе совещания Медведев заявил о необходимости жёсткого контроля за пребыванием трудовых мигрантов в России. По его словам, иностранные работники должны находиться в стране только в рамках трудового договора и выезжать по его завершении.

