Имя убитого дроном ВСУ военкора Зуева увековечат на мемориале в Запорожской области

Имена российского военного корреспондента Ивана Зуева и других погибших в зоне специальной военной операции журналистов будут увековечены на мемориале в Запорожской области. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявила глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Евгения Зайцева.

В департамент обратились члены профсоюза журналистов Запорожской области с предложением воздвигнуть мемориал в честь погибших военкоров.

«Проект будущего памятника обязательно будет обсуждаться, уверена, что от идеи до воплощения пройдёт не так много времени. Считаю, что должны быть увековечены имена Ивана Зуева, Александра Федорчака, Ростислава Журавлёва, Бориса Максудова и всех других, кто погиб в ходе СВО, освещая освобождение исторических регионов России, рассказывая правду», — отметила собеседница агентства.

В четверг, 23 октября, в Мелитополе состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего памятника военным корреспондентам, павшим при исполнении профессионального долга. На мероприятии присутствовал губернатор региона Евгений Балицкий, который в ходе своего выступления заявил о важной роли журналистов в защите подлинной демократии. Он отметил, что корреспонденты, особенно те, кто работает в зоне конфликтов, являются «главной линией обороны», предоставляя обществу правдивую информацию.