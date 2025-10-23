Сектор Газа
23 октября, 19:50

Посольство РФ: Cлова генерала Мандона о России показали поджигателя войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Российское посольство во Франции отреагировало на заявления начальника генерального штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона о якобы агрессивных намерениях России, указав на подлинного поджигателя войны. В посольстве подчеркнули отсутствие у России намерений нападать на Францию или другие страны Европейского Союза в настоящее время или в будущем.

«Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в комментарии посольства, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский после встречи с Макроном внезапно заявил о шансе закончить войну

Ранее начальник генерального штаба Вооружённых сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал армию активно готовиться к возможному масштабному военному конфликту в ближайшие годы. В качестве потенциальной угрозы он назвал Россию, указав на её возможное стремление к продолжению военных действий на европейском континенте. Генерал также акцентировал внимание на необходимости ускоренного перевооружения Франции и наращивании её оборонного бюджета. Он убеждён, что демонстрация военной мощи и решимости сможет сдержать потенциальных противников.

