Раскрыты сроки окупаемости арендных квартир в российских мегаполисах

В среднем по российским городам-миллионникам для окупаемости однокомнатной квартиры за счёт сдачи в аренду потребуется 14,5 лет. Однако этот период существенно варьируется в зависимости от города и может отличаться почти на пять лет. Об этом свидетельствуют данные агентства недвижимости «Этажи», которые приводит «РБК Недвижимость».

Наиболее длительный период возврата инвестиций характерен для Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. В северной столице РФ, где средняя стоимость однокомнатного жилья достигает 8,8 млн рублей при месячной аренде в 41,4 тысячи рублей, срок окупаемости составляет 17 лет и 10 месяцев. В Волгограде при цене квартиры 4,7 млн рублей и арендной ставке 22,6 тысячи рублей инвестиции окупятся за 17 лет и 3 месяца. Столичный рынок демонстрирует схожие показатели — 17 лет и 1 месяц при стоимости жилья 13,6 млн рублей и арендной плате 66,2 тысячи рублей.

Ещё в трёх крупных городах — Казани, Уфе и Воронеже — процесс возврата вложений занимает более 16 лет. Выше среднего по выборке показатель отмечается в Омске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Перми и Ростове-на-Дону.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Челябинске, где срок окупаемости не превышает 13 лет. Аналитики объясняют это относительно низкой стоимостью квартир (4 млн рублей) при сохранении арендных ставок на уровне 25,9 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что реальные сроки могут отличаться от расчётных из-за динамики арендного рынка. Как показала статистика агентства «Этажи», в Москве за последние шесть лет наблюдалось два периода снижения цен: в 2022 году на 1,4% и в 2023 году на 3%. Однако наиболее значительный рост ставок произошёл в 2021 году, когда аренда подорожала на 34,3% из-за дефицита предложения.

Ранее эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что в ноябре 2025 года аренда жилья немного подешевеет. Согласно его прогнозу, стоимость съёмных трёхкомнатных квартир снизится примерно на 3–5%, а однокомнатных и двухкомнатных — на 1–3% по сравнению с октябрём. Причина — спад ажиотажного спроса после осеннего пика, когда с августа по октябрь ставки выросли на 10–15%.