Чиновники в Самарской области прервали похороны отказом в месте на кладбище

В селе Черноречье Самарской области во время похорон чиновники отказали родственникам в захоронении усопшего на местном кладбище. Об этом сообщает kp.ru.

Родственники утверждают, что предварительно согласовали участок для захоронения, однако представители сельской администрации принесли отказ прямо к разрытой могиле. Официальная причина отказа — закрытие кладбища для новых захоронений с 2024 года.

На видеозаписи, опубликованной в сети, запечатлена женщина, предположительно, сотрудница администрации, вручающая документ об отказе. Рядом стоящая женщина утверждает, что кладбище закрыто. Родственники покойного выразили крайнее возмущение, указав на наличие более двухсот захоронений, датированных 2024-2025 годами.

Администрация Волжского района подтвердила факт отказа, уточнив, что кладбище закрыто для свободных захоронений, но разрешены захоронения жителей села, а также в родственные могилы и могилы членов семьи. Исключение делается для Героев Советского Союза, Героев РФ, участников и ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых операций. Чиновники также сообщили, что представители индивидуального предпринимателя, не дождавшись официального ответа на заявление о выделении места для захоронения, самовольно начали копать могилу.

«Сотрудниками администрации с.п. Черноречья осуществлен выезд на кладбище, где представителю ИП был предоставлен отказ о предоставлении места для захоронения на основании представленных документов. На место были вызваны сотрудники полиции. В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении», — говорится в комментарии администрации Волжского района.

О месте захоронения усопшего в настоящее время информации нет.

