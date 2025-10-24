Трамп ожидает хорошего результата от встречи с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином пройдёт положительно. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.

«Думаю, всё закончится очень хорошо, и всё будут очень счастливы», — сказал президент США. Кроме того, хозяин Белого дома намерен обсудить с китайским лидером проблему с контрабандой фентанила в Штаты.

Напомним, Трамп проведёт встречу с Си Цзиньпином 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Тур республиканца начнётся 24 октября с визита в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени. В программе запланированы переговоры с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом и рабочая встреча с руководителями стран АСЕАН. После Малайзии Трамп направится в Японию для встречи с новым премьер-министром Санаэ Такаити 28 октября.