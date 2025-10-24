Сектор Газа
Скандал с кокаином при Байдене внесён в хронологию истории Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Администрация президента США Дональда Трампа разместила на сайте Белого дома официальную хронологию истории резиденции. В обновлённую версию включены, в частности, сведения о скандалах, связанных с президентами от Демократической партии.

Новый раздел охватывает период с 1791 года до начала строительства бального зала в восточном крыле. В хронологии упомянут сексуальный скандал с участием Билла Клинтона и Моники Левински, визит делегации «Братьев-мусульман»* во время президентства Барака Обамы, а также обнаружение кокаина в Белом доме при Джо Байдене.

Появление хронологии последовало на фоне критики со стороны демократов в адрес республиканца из-за строительства бального зала, включая обвинения в коррупции и нанесении ущерба облику резиденции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что влияние новых санкционных ограничений на Россию станет заметно примерно через полгода. Комментируя высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут существенного воздействия на российскую экономику, Трамп заметил, что «рад за него».

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

Антон Голыбин
