23 октября, 23:04

Михалков считает, что каждый мужчина в России должен пройти службу в армии

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Каждый мужчина, проживающий в России, обязан служить в армии. Как заявил на встрече со студентами ВГИКа режиссёр Никита Михалков, это «колоссальная школа», которая также является и образом жизни страны.

«Я считаю, что любой мужчина, который живёт в нашей стране, должен пройти армию — это колоссальная школа», — заявил Михалков.

Михалков рассказал о собственной службе. Первоначально его собирались направить в стройбат в Навои, но после обсуждения с начальником городского сборного пункта он выбрал командировку на Камчатку. Так как это самая дальняя точка страны, он не пожелал упускать возможность за счёт государства съездить туда.

Путин подписал указ об осеннем призыве
А с 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря этого года. В Московском военном округе этой осенью планируют призвать на срочную службу свыше 30 тысяч человек. Всего по стране в рамках осеннего призыва на службу отправятся около 135 тысяч новобранцев.

