Михалков считает, что каждый мужчина в России должен пройти службу в армии

Каждый мужчина, проживающий в России, обязан служить в армии. Как заявил на встрече со студентами ВГИКа режиссёр Никита Михалков, это «колоссальная школа», которая также является и образом жизни страны.

«Я считаю, что любой мужчина, который живёт в нашей стране, должен пройти армию — это колоссальная школа», — заявил Михалков.

Михалков рассказал о собственной службе. Первоначально его собирались направить в стройбат в Навои, но после обсуждения с начальником городского сборного пункта он выбрал командировку на Камчатку. Так как это самая дальняя точка страны, он не пожелал упускать возможность за счёт государства съездить туда.

А с 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря этого года. В Московском военном округе этой осенью планируют призвать на срочную службу свыше 30 тысяч человек. Всего по стране в рамках осеннего призыва на службу отправятся около 135 тысяч новобранцев.