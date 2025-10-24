У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

У американской бизнесвумен и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян диагностирована аневризма головного мозга. Об этом стало известно из нового эпизода программы «Семейство Кардашьян».

Во время магнитно-резонансной томографии у Кардашьян было обнаружено вздутие кровеносного сосуда в головном мозге. Она связала свои проблемы со здоровьем с пережитым стрессом из-за тяжёлого развода с рэпером Канье Уэстом.

Кардашьян отметила, что на фоне сильного эмоционального напряжения у неё не только развилась аневризма, но и обострились симптомы псориаза.

В новом выпуске проекта звезда также призналась, что у нее сформировался «стокгольмский синдром» по отношению к бывшему супругу. «Стокгольмский синдром» — это психологический механизм, помогающий людям справляться с травматическими ситуациями, заставляющий испытывать позитивные чувства к тем, кто причинил им боль.

