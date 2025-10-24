Сектор Газа
24 октября, 07:29

Российские альпинисты несколько дней не могут спуститься с вершины Манаслу

Обложка © Wikipedia / Ben Tubby

Группа российских альпинистов застряла на вершине Манаслу в Непале — они не могут спуститься с высоты 8163 метров уже несколько дней. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пять альпинистов под руководством Андрея Васильева 22 октября достигли вершины Манаслу, потратив на подъём по новому маршруту по Юго-Западной стене в альпийском стиле 5 дней. Но при спуске у группы возникли трудности: на их пути встали сильный ветер, снегопад.

22 октября альпинисты собирались спуститься пешком по плато до 7100, а потом выйти на австрийский маршрут. Из-за непредвиденных условий команде удалось преодолеть лишь небольшое расстояние из-за плохой видимости.

Альпинисты смогли связаться с местными спасателями и запросить помощь со спуском, объяснив, что у них осталось очень мало сил, так как приходится постоянно сражаться с погодными условиями. В настоящее время группа выживает как может: ночует в палатке при минус 28 градусах, а также ветре 42 км/ч, что оценивается в 6 баллов по шкале Бофорта.

Алена Пенчугина
