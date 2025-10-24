Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ со счётом 5:0

Московское «Динамо» победило столичный «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, прошедший на арене «Мегаспорт» и собравший 8 610 зрителей, завершился триумфом «Динамо» со счётом 5:0.

Голами в составе «Динамо» отметились Артём Ильенко, оформивший дубль (9-я и 24-я минуты), Седрик Пакетт (22), Артём Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). Символично, что для Седрика Пакетта этот гол стал 50-м в карьере за «Динамо».

Эта победа позволила «Динамо» прервать серию из шести поражений в гостевых матчах против «Спартака». Последний раз бело-голубые побеждали на выезде 14 февраля 2023 года, тогда счёт составил 3:2.

«Спартак» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Динамо» — седьмую, обе команды имеют по 21 очку. «Спартак» 26 октября примет на своём льду «Сочи», а «Динамо» 28 октября отправится в гости к «Шанхай Дрэгонс» — китайскому клубу, проводящему домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее ярославский «Локомотив» одержал знаменательную 700-ю победу в истории КХЛ, обыграв московское «Динамо» в гостях со счётом 3:2. Вклад в победу внесли Александр Волков, оформивший дубль, и Павел Красковский. У «Динамо» отличились Антон Слепышев и Артём Швец-Роговой. Благодаря этой победе «Локомотив» укрепился на первом месте в Западной конференции.