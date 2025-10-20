«Локомотив» одержал 700-ю победу в истории КХЛ, обыграв московское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2. Поединок состоялся на «ВТБ-Арене». Победа стала для железнодорожников 700-й в истории Континентальной хоккейной лиги.

Решающий вклад в успех команды внёс Александр Волков, оформивший дубль (15-я и 58-я минуты). Также в составе гостей отличился Павел Красковский (46). В лагере «Динамо» шайбы забрасывали Антон Слепышев (36) и Артём Швец-Роговой (46), но их усилий для победы оказалось недостаточно.

Эта победа позволила «Локомотиву» укрепиться на первой позиции в турнирной таблице Западной конференции, где ярославцы имеют в активе 26 очков после 18 проведённых встреч. «Динамо» же располагается на седьмой строчке с 19 очками в 16 матчах. В следующем матче «Локомотив» 22 октября встретится с казанским «Ак Барсом», а «Динамо» 23 октября сыграет против московского «Спартака».

В другом матче КХЛ «Металлург» обыграл «Нефтехимик» в рекордном матче сезона КХЛ по голам. Встреча проходила на домашней арене клуба из Челябинской области, команды на двоих забросили 15 шайб.