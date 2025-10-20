Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 19:29

«Локомотив» одержал 700-ю победу в истории КХЛ, обыграв московское «Динамо»

«Локомотив» обыграл московское «Динамо». Обложка © Пресс-служба ХК «Динамо»

«Локомотив» обыграл московское «Динамо». Обложка © Пресс-служба ХК «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2. Поединок состоялся на «ВТБ-Арене». Победа стала для железнодорожников 700-й в истории Континентальной хоккейной лиги.

Решающий вклад в успех команды внёс Александр Волков, оформивший дубль (15-я и 58-я минуты). Также в составе гостей отличился Павел Красковский (46). В лагере «Динамо» шайбы забрасывали Антон Слепышев (36) и Артём Швец-Роговой (46), но их усилий для победы оказалось недостаточно.

Эта победа позволила «Локомотиву» укрепиться на первой позиции в турнирной таблице Западной конференции, где ярославцы имеют в активе 26 очков после 18 проведённых встреч. «Динамо» же располагается на седьмой строчке с 19 очками в 16 матчах. В следующем матче «Локомотив» 22 октября встретится с казанским «Ак Барсом», а «Динамо» 23 октября сыграет против московского «Спартака».

«Ак Барс» обыграл «Барыс» и продлил победную серию в КХЛ до семи игр
«Ак Барс» обыграл «Барыс» и продлил победную серию в КХЛ до семи игр

В другом матче КХЛ «Металлург» обыграл «Нефтехимик» в рекордном матче сезона КХЛ по голам. Встреча проходила на домашней арене клуба из Челябинской области, команды на двоих забросили 15 шайб.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ХК Локомотив Ярославль
  • ХК Динамо Москва
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar