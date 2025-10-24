Европейский союз направил в государственный бюджет Украины финансовую помощь в размере 20,5 миллиардов евро в текущем году. По итогам состоявшегося 23 октября саммита с главарём киевского режима Владимиром Зеленским было подтверждено намерение сохранять регулярное финансирование и в следующем году.

В официальном заявлении совета ЕС подчёркивается, что 6,5 миллиарда евро были перечислены через Фонд для Украины, а остальные 14 миллиардов — в рамках международной инициативы G7 ERA. Последний механизм предполагает направление Киеву доходов, полученных от замороженных российских активов.

Общий объём поддержки Украины со стороны Европейского союза с начала конфликта достиг 177,5 миллиарда евро. В документе также содержится обязательство альянса удовлетворять актуальные финансовые нужды украинского государства в течение 2026–2027 годов.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза не смогли согласовать предложение Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. В документе отмечается, что «в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций Украине.