Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 00:50

Двое российских велогонщиков получили травмы на чемпионате мира по велотреку

Обложка © X / UCI Track Cycling

Обложка © X / UCI Track Cycling

На чемпионате мира по трековому велоспорту в чилийском Сантьяго два российских спортсмена получили травмы и были увезены с арены на носилках: Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. Об этом сообщили в соцсети X.

В гонке с выбыванием травму получила Валерия Валгонен. Велогонщица не смогла продолжить выступление. По предварительным данным, у спортсменки может быть перелом ключицы.

Как рассказал изданию «Спорт-экспресс» тренер сборной РФ Андрей Кубеев, Кирильцев попытался обогнать соперника на финише в полуфинале кейрина, но задел его колесо и потерял равновесие. После удара головой Кирильцев на короткое время потерял сознание и был доставлен в больницу.

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ со счётом 5:0
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ со счётом 5:0

А ранее стало известно, что российские спортсмены не будут выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Они не смогут пройти квалификацию на соревнования по требованию международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling).

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • чили
  • велоспорт
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar