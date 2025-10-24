Двое российских велогонщиков получили травмы на чемпионате мира по велотреку

На чемпионате мира по трековому велоспорту в чилийском Сантьяго два российских спортсмена получили травмы и были увезены с арены на носилках: Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. Об этом сообщили в соцсети X.

В гонке с выбыванием травму получила Валерия Валгонен. Велогонщица не смогла продолжить выступление. По предварительным данным, у спортсменки может быть перелом ключицы.

Как рассказал изданию «Спорт-экспресс» тренер сборной РФ Андрей Кубеев, Кирильцев попытался обогнать соперника на финише в полуфинале кейрина, но задел его колесо и потерял равновесие. После удара головой Кирильцев на короткое время потерял сознание и был доставлен в больницу.

