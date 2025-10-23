Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года

Россияне не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года, так как не смогут пройти квалификацию на соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года», — цитирует ТАСС главу МПК Эндрю Парсонса.