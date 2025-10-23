Сектор Газа
23 октября, 14:54

Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года

Обложка © ТАСС /Дмитрий Феоктистов

Россияне не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года, так как не смогут пройти квалификацию на соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года», — цитирует ТАСС главу МПК Эндрю Парсонса.

Журова заявила о расколе в международном спортсообществе по вопросу допуска россиян

Напомним, что ранее российских паралимпийцев вновь допустили до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. Это стало возможно после того, как Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. В Госдуме назвали это большим событием, которое, кстати, привело в бешенство Украину.

Александра Вишнякова
