В Госдуме предложили прогрессивную шкалу доплат пенсионерам от 70 лет

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы доплат для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы выступают лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы Яна Лантратова. Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях», установив для граждан, достигших 70 лет или являющихся инвалидами I группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100%; для достигших 80 лет — на 200%, а для тех, кому исполнилось 90 лет, — на 300%.

«Наша партия предлагает на её основе ввести прогрессивную шкалу выплаты к пенсии всем гражданам пенсионного возраста: с 70 лет — на 100%, с 80 лет — на 200%, с 90 лет — на 300%», — отметил Миронов.

По мнению Лантратовой, действующие нормы не обеспечивают достаточной поддержки всем нуждающимся пожилым людям, создавая неравенство. Новый законопроект призван устранить этот пробел и обеспечить справедливый механизм повышения пенсий, признавая вклад старшего поколения в развитие страны.

Ранее в Государственной Думе рассматривался законопроект, предусматривающий оказание помощи одиноким пенсионерам старше 80 лет независимо от их доходов. Цель инициативы, предложенной группой депутатов, — устранить барьеры при получении социальной поддержки и бесплатного обслуживания. Депутат Дмитрий Гусев отмечал, что государство должно помогать пожилым людям, исходя из их потребностей, а не только на основе уровня их доходов, поскольку они заслуживают особого внимания и заботы.