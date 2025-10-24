Сектор Газа
24 октября, 02:22

В МИД РФ предупредили Бельгию о последствиях «репарационного кредита» для Киева

Обложка © Life.ru

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников предупредил, что предоставление Украине так называемого «репарационного кредита» будет иметь негативные последствия для самой Бельгии. Его слова приводит газета «Известия».

«По Бельгии первым делом и ударит. Euroclear — это не европейская организация, а бельгийская», — уверен он.

Напомним, Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить официальный механизм конфискации замороженных российских активов под формулировкой «репарационного кредита» для Украины. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге. Чиновник подтвердил намерение ведомства разработать схему использования замороженных средств, однако не стал раскрывать конкретные суммы, которые могут быть задействованы в этом. Домбровскис ограничился общей формулировкой о создании правовой основы для преобразования активов в кредитные средства под видом репараций.

