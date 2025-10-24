Слуцкий допустил ответные меры на санкционное давление со стороны США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью газете «Известия» сообщил, что введённые США санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» не изменят внешнеполитический курс России и могут привести к принятию ответных мер.

«США ввели антироссийские санкции, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерние компании, с целью якобы достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта. Абсолютно контрпродуктивный шаг, который не заставит Россию изменить свой курс. Наша страна оставляет за собой право ответных мер. Но всё это, безусловно, не способствует ни успеху на переговорах, ни процессу нормализации двусторонних отношений», — отметил депутат.

Он также отметил, что администрация Дональда Трампа всё ближе к тому, чтобы конфликт на Украине перестал восприниматься исключительно как «война Байдена».

Ранее президент США отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина об устойчивости России к санкциям Соединённых Штатов. По его мнению, влияние новых санкционных ограничений США на РФ станет понятно через полгода. Трамп прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».