США усилят безопасность бункера под Белым домом в ходе строительства

В рамках работ по возведению нового банкетного зала в Белом доме администрация США планирует усилить меры безопасности подземного оперативного центра, предназначенного для президента страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов.

Ливитт заявила, что данные меры будут реализовываться и поддерживаться Секретной службой США, осуществляющей охрану высшего руководства страны. Подробности о модернизации бункера не разглашаются.

«Как и любые меры по укреплению безопасности на территории, прилегающей к Белому дому, эти меры будут реализовываться и поддерживаться Секретной службой США», — отметила она.

Упомянутый центр расположен под Восточным крылом Белого дома. Это подземное сооружение, построенное во время Второй мировой войны, предназначено для использования президентом в качестве убежища и центра связи в случае чрезвычайной ситуации.

