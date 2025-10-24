Сектор Газа
24 октября, 03:36

США усилят безопасность бункера под Белым домом в ходе строительства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

В рамках работ по возведению нового банкетного зала в Белом доме администрация США планирует усилить меры безопасности подземного оперативного центра, предназначенного для президента страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов.

Ливитт заявила, что данные меры будут реализовываться и поддерживаться Секретной службой США, осуществляющей охрану высшего руководства страны. Подробности о модернизации бункера не разглашаются.

«Как и любые меры по укреплению безопасности на территории, прилегающей к Белому дому, эти меры будут реализовываться и поддерживаться Секретной службой США», — отметила она.

Упомянутый центр расположен под Восточным крылом Белого дома. Это подземное сооружение, построенное во время Второй мировой войны, предназначено для использования президентом в качестве убежища и центра связи в случае чрезвычайной ситуации.

Зеленский остался прятаться в своём бункере без света из-за ударов ВС РФ
Ранее, по информации, предоставленной одним из подпольщиков, Вооружённые Силы Российской Федерации нанеесли удар по штабному бункеру офицеров НАТО, расположенному в Киевской области. По словам источника, в результате удара бункер был уничтожен, а также погибли высокопоставленные военные, в том числе представители стран НАТО. Кроме того, в районе Борисполя был уничтожен тренировочный лагерь, расположенный рядом с территорией аэропорта.

BannerImage
Антон Голыбин
