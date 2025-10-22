Подполье сообщило об уничтожении штабного бункера офицеров НАТО под Киевом
ВС РФ в рамках ночной массированной атаки нанесли удары по штабному бункеру офицеров НАТО в Киевской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, был уничтожен не только бункер, но и высокопоставленные военные, в том числе из стран альянса.
Также в Борисполе уничтожен небольшой (на 100 человек) тренировочный лагерь рядом с территорией аэропорта. По словам Лебедева, погибших около десятка, ещё около 20 человек увезли на скорых.
Напомним, что в ночь на 22 октября Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. В результате удара в Измаиле выведена из строя подстанция, нарушено энергоснабжение и повреждена портовая инфраструктура. Взрывы также прогремели в Киеве, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Запорожье и Полтавской области. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.