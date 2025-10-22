Подполье сообщило об уничтожении штабного бункера офицеров НАТО под Киевом

ВС РФ в рамках ночной массированной атаки нанесли удары по штабному бункеру офицеров НАТО в Киевской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, был уничтожен не только бункер, но и высокопоставленные военные, в том числе из стран альянса.

Также в Борисполе уничтожен небольшой (на 100 человек) тренировочный лагерь рядом с территорией аэропорта. По словам Лебедева, погибших около десятка, ещё около 20 человек увезли на скорых.