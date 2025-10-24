Число пострадавших после взрыва в жилом доме в Красногорске возросло до трёх

В результате взрыва, прогремевшего в многоэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске, пострадали три человека. Об этом сообщает SHOT.

Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что пожара не было и дом не газифицирован. Сейчас на месте работают скорые и пожарные.







Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена. Также сообщается о выбитых стёклах минимум в пяти квартирах. Предположительно, взрыв произошёл в квартире на 13-м этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Причины взрыва выясняются.