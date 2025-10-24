Сектор Газа
24 октября, 04:06

Певица Караулова впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Обложка © VK / Юлианна Караулова

Певица Юлианна Караулова пришла на гала-ужин премии «Виктория» в сопровождении мужа Андрея Черного. Пара долгое время не демонстрировала совместных выходов на подобных мероприятиях. Об этом сообщает Peopletalk.

Для события супруги выбрали чёрные наряды. Караулова предстала в оригинальном платье с драпировкой и боковыми разрезами, а Черный остановил выбор на классическом костюме.

Ранее 19-летняя внучка легендарного ведущего КВН Таисия Маслякова поделилась провокационными снимками в своём блоге в соцсетях. В её сторис недавно появились фотографии, на которых она позирует в откровенном корсете, почти не прикрывающем бюст. Это первое появление Таисии в соцсетях за последнее время.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

