Французский велосипедист Сехили покинул Россию после решения суда

Французский велосипедист Софиан Сехили, осуждённый в Приморье за незаконное пересечение границы, покинул Россию транзитом через Таиланд. Об этом сообщила его адвокат Алла Кушнир, пишет РИА «Новости». Кушнир уточнила, что Сехили вылетел из Владивостока на Пхукет (Таиланд) ранним утром, так как через два дня истекал срок его визы.

«Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию. Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны. И я постаралась выбрать ему наиболее удобный маршрут. Был еще вариант вылететь через КНР, но Таиланд оказался предпочтительнее», — заявила Кушнир.

Ожидается, что Сехили прибудет во Францию к воскресенью. Он был задержан в Приморье в начале сентября за нарушение границы (ст. 322 ч. 1 УК РФ). Целью Сехили было установление нового мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде. Его маршрут начинался от Мыса Рока (Португалия) и должен был завершиться во Владивостоке, охватывая более 16 тыс. км через 17 стран.

Ранее Пограничный районный суд Приморского края признал Софиана Сехили, французского велосипедиста, виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, который был отменён в связи с содержанием Сехили под стражей. Суд принял во внимание период его нахождения под стражей с 4 сентября по 20 октября 2025 года, освободив его от денежного взыскания. Мера пресечения была отменена, и француз покинул зал суда свободным.