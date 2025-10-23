Суд в Приморье освободил из СИЗО французского велосипедиста

Пограничный районный суд Приморского края признал французского велосипедиста Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Алла Кушнир в беседе с ТАСС.

«Назначили [штраф в размере] 50 тысяч рублей. [В связи с тем, что Сехили содержался под стражей, он] освобождён от штрафа», — заявила представитель защиты.

Суд учёл время нахождения обвиняемого под стражей с 4 сентября по 20 октября 2025 года, в связи с чем французский гражданин был полностью освобождён от денежного взыскания.

В объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края уточнили, что уголовное дело рассматривалось в особом порядке по ходатайству подсудимого при согласии государственного обвинителя и защитника.

Мера пресечения в виде заключения под стражу также была отменена, и французский гражданин покинул зал суда свободным человеком.

«Сехили освобождён из-под стражи в зале суда», — отметили в ведомстве.