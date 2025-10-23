Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 07:15

Суд в Приморье освободил из СИЗО французского велосипедиста

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl

Пограничный районный суд Приморского края признал французского велосипедиста Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Алла Кушнир в беседе с ТАСС.

«Назначили [штраф в размере] 50 тысяч рублей. [В связи с тем, что Сехили содержался под стражей, он] освобождён от штрафа», — заявила представитель защиты.

Суд учёл время нахождения обвиняемого под стражей с 4 сентября по 20 октября 2025 года, в связи с чем французский гражданин был полностью освобождён от денежного взыскания.

В объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края уточнили, что уголовное дело рассматривалось в особом порядке по ходатайству подсудимого при согласии государственного обвинителя и защитника.

Мера пресечения в виде заключения под стражу также была отменена, и французский гражданин покинул зал суда свободным человеком.

«Сехили освобождён из-под стражи в зале суда», — отметили в ведомстве.

Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал о целях путешествия
Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал о целях путешествия

Напомним, что 44-летний француз Софиан Сехили, известный своими велопутешествиями, был задержан во Владивостоке за нелегальное пересечение государственной границы. Его амбициозная цель – установить мировой рекорд, преодолев на велосипеде всю Евразию. Российский суд принял решение о заключении его под стражу в следственном изоляторе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar