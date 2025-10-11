Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал о целях путешествия

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморском крае за незаконное пересечение государственной границы России, в интервью РИА «Новости» раскрыл детали своей попытки установить мировой рекорд по велопутешествию через Евразию. Спортсмен объяснил, что выбор Владивостока в качестве финальной точки маршрута был обусловлен не его личным решением, а стремлением повторить и превзойти достижение предыдущего рекордсмена.

«Я лично не выбирал Владивосток конечным пунктом моего путешествия, просто Владивосток был конечным пунктом прошлого рекордсмена, поэтому я вынужден был также выбрать Владивосток», — пояснил Сехили.

Французский спортсмен подробно рассказал о происхождении своей амбициозной идеи, которая возникла у него ещё в 2017 году после установления предыдущего мирового рекорда на маршруте Лиссабон — Владивосток.

«Я подумал: «Вау, это звучит как действительно очень крутое путешествие». Эта идея долгое время крутилась у меня в голове...Я всё откладывал это, и в этом году наконец-то всё сложилось, и именно поэтому я решил наконец-то побить этот рекорд, который давно вынашивал в голове», — поделился велосипедист.

Сехили признался, что его особенно привлекла концепция достижения «края земли» — момента, когда дальнейший путь преграждает море. Для реализации своей цели он оставил работу и все текущие дела, предварительно разработав приблизительный маршрут с помощью специализированного приложения. При этом спортсмен сознательно избегал детального планирования, предпочитая сохранять гибкость и возможность импровизировать во время путешествия.

Напоминаем, что 44-летний гражданин Франции, велопутешественник Софиан Сехили, был задержан в связи с несанкционированным пересечением государственной границы во Владивостоке. Его целью было установление мирового рекорда по протяженности веломаршрута через Евразию. По решению судебных органов, иностранный гражданин будет находиться под стражей в российском следственном изоляторе до 3 ноября. Таким образом, срок его содержания под стражей будет продлен как минимум на один месяц с момента его первоначального задержания, которое произошло в начале сентября.