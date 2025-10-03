Арестованный в Приморье французский велогонщик начал учить русский язык в СИЗО

Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, начал осваивать русский язык. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Алла Кушнир.

«Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова», — сказала она.

Сейчас вместе с иностранцем в камере находятся ещё три человека. Из-за этого Сехили решил хотя бы частично преодолеть языковой барьер и начал пополнять свой словарный запас.