Арестованный в Приморье французский велогонщик начал учить русский язык в СИЗО
Французский велогонщик Софиан Сехили. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl
Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, начал осваивать русский язык. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Алла Кушнир.
«Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова», — сказала она.
Сейчас вместе с иностранцем в камере находятся ещё три человека. Из-за этого Сехили решил хотя бы частично преодолеть языковой барьер и начал пополнять свой словарный запас.
Напомним, что 6 сентября стало известно о задержании 44-летнего француза Софиана Сехили во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы. Ранее он пытался дважды въехать в Россию через разные пункты пропуска на границе с Китаем, но безуспешно. После этого велопутешественник написал в соцсетях, что его попытки оказались «провалом так близко к цели». Сейчас турист находится в следственном изоляторе Уссурийска. Его апелляцию на меру пресечения уже направили в Приморский краевой суд.
