Регион
24 октября, 05:26

Предположительно поджог стал причиной возгорания 4 машин на юго-западе Москвы

На стоянке на юго-западе Москвы сгорели четыре машины и повреждены ещё три. По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ночью на парковке во дворе жилого дома на ул. Тёплый Стан произошло возгорание 4-х транспортных средств. После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль ход проверки всех обстоятельств, а также ход процессуальной проверки следственных органов.

Напомним, ранее тела двух человек обнаружили в салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы. Сегодня около 2:30 ночи жители московского района Тёплый Стан увидели полыхающие автомобили. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ 2206, Audi, Volkswagen и Ford (все на московских номерах). После того как пожар потушили, провели осмотр авто и обнаружили тела двух человек в салоне УАЗа. В данный момент точные причины произошедшего выясняются.

