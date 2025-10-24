Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 05:25

В Кировоградской области взрывами повреждена критическая инфраструктура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

В Кировоградской области Украины были поражены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

У себя в соцсетях Райкович отметил, что повреждены некоторые «объекты критической инфраструктуры области», но не уточнил, о чём именно идёт речь.

Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу
Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу

Ранее украинский беспилотник врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. В результате попадания пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Четверо из них были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar