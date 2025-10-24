В Кировоградской области взрывами повреждена критическая инфраструктура

В Кировоградской области Украины были поражены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

У себя в соцсетях Райкович отметил, что повреждены некоторые «объекты критической инфраструктуры области», но не уточнил, о чём именно идёт речь.

Ранее украинский беспилотник врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. В результате попадания пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Четверо из них были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.