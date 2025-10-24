Бывший вице-губернатор Петербурга обжаловал 13-летний срок за растрату 3,3 млрд
Владимир Лавленцев. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева обжаловала в кассационном порядке приговор, по которому он получил 13 лет лишения свободы по четырём эпизодам растраты и мошенничества на сумму около 3,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах суда.
«В суде зарегистрирована кассационная жалоба», — говорится в материалах.
При этом суд пока не назначил дату рассмотрения жалобы.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Северной столицы с мая 2013-го по октябрь 2014 года. В 2023 году московский суд арестовал экс-чиновника, ему предъявили обвинения по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере». 21 ноября 2024 года Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор Лавленцеву и дал ему 13 лет колонии за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей.
