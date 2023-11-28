Сидевшего под домашним арестом бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы, его перевели в СИЗО из-под домашнего ареста.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу... то есть до 17 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Северной столицы с мая 2013-го по октябрь 2014 года. В его обязанности входило решение вопросов городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики, благоустройства и энергетики.