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28 ноября, 10:17

Сидевшего под домашним арестом бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО

Суд перевёл бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Лавленцева в СИЗО

<p>Владимир Лавленцев. Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Владимир Лавленцев. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы, его перевели в СИЗО из-под домашнего ареста.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу... то есть до 17 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Северной столицы с мая 2013-го по октябрь 2014 года. В его обязанности входило решение вопросов городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики, благоустройства и энергетики.

ТАСС со ссылкой на Мещанский суд сообщает, что бывшему чиновнику добавили ещё один эпизод мошенничества и растрату в особо крупном размере. Таким образом, ему инкриминируются два эпизода по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и один по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

Подозреваемого в мошенничестве депутата Романа Гольдмана объявят в международный розыск

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Ранее Лайф писал, что был задержан глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский. Это произошло вскоре после задержания его заместителя.

Никита Никонов
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