Главу Ленинского округа Подмосковья заключили под стражу вслед за его заместителем

Столичный суд постановил заключить под стражу главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч .6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года", — говорится в сообщении.