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25 ноября, 14:56

Главу Ленинского округа Подмосковья заключили под стражу вслед за его заместителем

Главу Ленинского округа Подмосковья Спасского заключили под стражу

<p>Алексей Спасский. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/alexeyspassky?z=photo591058928_457241581/album591058928_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Спасский</a></p>

Алексей Спасский. Обложка © VK / Алексей Спасский

Столичный суд постановил заключить под стражу главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч .6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года", говорится в сообщении.

Полковник юстиции попался на крупной взятке в Петербурге

Полковник юстиции попался на крупной взятке в Петербурге

Напомним, бывшего заместителя главы Ленинского городского округа Альберта Гравина арестовали. Выяснилось, что около двух недель назад Гравина сняли с должности и попросили уйти по собственному желанию, а 23 ноября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже стало известно о том, что его подозревают в получении взятки.

Юрий Лысенко
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