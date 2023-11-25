Главу Ленинского округа Подмосковья заключили под стражу вслед за его заместителем
Главу Ленинского округа Подмосковья Спасского заключили под стражу
Алексей Спасский. Обложка © VK / Алексей Спасский
Столичный суд постановил заключить под стражу главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч .6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года", — говорится в сообщении.
Напомним, бывшего заместителя главы Ленинского городского округа Альберта Гравина арестовали. Выяснилось, что около двух недель назад Гравина сняли с должности и попросили уйти по собственному желанию, а 23 ноября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже стало известно о том, что его подозревают в получении взятки.