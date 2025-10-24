Сестра погибшего заложника «Норд-Оста» отсудила компенсацию спустя 23 года

Спустя почти 23 года после трагедии в театральном центре на Дубровке, сестра погибшего заложника отсудила 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в судебных материалах.

В 2025 году Екатерина Андреева, чей брат был одним из заложников «Норд-Оста» и погиб во время теракта, подала иск в один из московских судов. Девушка попросила о компенсации морального вреда, причинённого смертью родного человека.

Спустя 23 года суд удовлетворил требования заявительницы, назначив ей 500 тысяч рублей компенсации.

Ранее ещё один бывший заложник «Норд-Оста» Игорь Захаров получил компенсацию морального вреда за теракт. Несмотря на то, что ранее ему уже выплачивали средства от государства, мужчина подал новый иск. Суд, учтя предыдущие денежные поступления, частично удовлетворил его требования, однако конкретная сумма не разглашается.