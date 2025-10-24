В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 8 домов в дачном посёлке

В дачном массиве Абинского района Краснодарского края зафиксированы последствия падения обломков БПЛА, из-за которых повреждения получили восемь строений. Пострадавших среди людей нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Инцидент произошёл на территории СНТ «Ягодка» в Абинске. Два садовых дома получили пробоины в кровле, ещё в шести сооружениях выбиты окна и повреждены стеклопакеты. Частично задеты ворота и участки ограждений. Все постройки — дачные. На месте работают экстренные службы и профильные специалисты, проводится осмотр и фиксация ущерба.

Предварительно угрозы для жителей нет, территории обследуются.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за атак украинской армии за день в Белгородской области были ранены более 20 человек. Больше всех досталось двух девушкам, за жизнь которых сейчас борются врачи. Обе они в тяжёлом состоянии.