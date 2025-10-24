Суд утвердил изъятие активов на 3,9 млрд рублей у беглого «смотрящего за Сочи»

Краснодарский краевой суд подтвердил решение об обращении в доход государства активов, связанных с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, который находится в розыске. Об этом сообщила региональная объединённая пресс-служба судов.

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляцию на вердикт Адлерского районного суда Сочи по иску замгенпрокурора РФ к ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Груп», Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой. Первая инстанция удовлетворила требование об изъятии имущества «смотрящего за Сочи», и краевой суд оставил это решение без изменений, тем самым введя его в законную силу.

Рубен Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2023 года, позже решение продлили. Ранее сообщалось о проведении обысков по делу о масштабных хищениях, связанных с земельными активами; также предпринимателя предположительно подозревали в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилых комплексов. По запросу Генпрокуратуры суд постановил изъять у беглого авторитета 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м и стоимостью свыше 3,9 млрд рублей.