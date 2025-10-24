В России впервые наказали ребёнка за видео уничтожения украинского БПЛА

В Калужской области школьницу впервые в России привлекли к ответственности за видео с работой ПВО, уничтожившей украинский БПЛА. Девочка из города Кирова разместила кадры в соцсетях, что привело к разбирательству с её родителями. Им грозит штраф до 2 тысяч рублей за неисполнение родительских обязанностей, Детали сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл в начале октября, когда школьница решила подтвердить информацию об атаке дронов и отправила видео в комментарии к местному паблику. Полиция оперативно установила личность девочки и провела беседу с родителями при участии инспекторов по делам несовершеннолетних. Далее был составлен протокол, а вопрос о наложении штрафа уже будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних.

Дело в том, что Киров находится в непосредственной близости от военного аэродрома Шайковка, где базируется стратегическая авиация, что делает информацию о работе ПВО особо чувствительной. Ранее в регионе было введено одно из первых в России ограничений на публикацию подобных видео.

Ранее стало известно, что в России впервые оштрафовали блогершу за рекламу в Instagram*. Краснодарский юрист Евгения Тутушкина получила штраф в 30 тысяч рублей за пост, рекламирующий местный отель. Видеоролик был опубликован в её аккаунте ещё в июле 2025 года, то есть до вступления в силу закона, запрещающего рекламу в подобных социальных сетях.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.