Стас Михайлов рассказал, почему не намерен «биться» с продавцами ростовых кукол с его лицом

Народный артист России Стас Михайлов не намерен препятствовать предпринимателям, выпускающим сувенирную продукцию с его изображением. Неожиданно он занял лояльную позицию по данному вопросу, о чём сам заявил беседе с Пятым каналом. Певец отметил, что различные товары с его образом — от ростовых кукол до постельного белья — появляются на рынке уже около пяти лет.

Стас Михайлов анонсировал выпуск ростовых кукол со своим лицом. Видео © Пятый канал

В то же время музыкант выразил недоумение по поводу судебных разбирательств, которые инициируют некоторые звёзды против производителей сувениров. Кроме того, исполнитель намекнул на планы по выпуску собственной линейки товаров, но воздержался от раскрытия конкретных деталей предстоящего проекта.

«Скоро мы выпустим своё», — подчеркнул Михайлов.

