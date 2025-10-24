Сектор Газа
Регион
24 октября, 07:22

Трансформатор загорелся на территории Кемеровской ГРЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

На территории Кемеровской ГРЭС, которая находится под управлением АО «Кузбассэнерго», вспыхнул пожар. Причины пока неизвестны. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу. Внутри самого энергообъекта всё спокойно, возгорание произошло на самой территории, подчеркнули собеседник агентства.

«Произошёл пожар. Горит трансформатор с маслом. Сотрудники МЧС работают на месте, тушат», — уточнил он.

Пожар вспыхнул на НПЗ в Братиславе, который перерабатывает российскую нефть

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА. Никто не пострадал. Существенного материального ущерба заводу причинено не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
