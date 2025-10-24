Трансформатор загорелся на территории Кемеровской ГРЭС

На территории Кемеровской ГРЭС, которая находится под управлением АО «Кузбассэнерго», вспыхнул пожар. Причины пока неизвестны. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу. Внутри самого энергообъекта всё спокойно, возгорание произошло на самой территории, подчеркнули собеседник агентства.

«Произошёл пожар. Горит трансформатор с маслом. Сотрудники МЧС работают на месте, тушат», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА. Никто не пострадал. Существенного материального ущерба заводу причинено не было.