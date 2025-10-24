Основателя клиники семейной остеопатии в Москве нашли мёртвым на рабочем месте

В Москве нашли мёртвым основателя остеопатической клиники для всей семьи Михаила Кутузова. Трагедия произошла непосредственно на рабочем месте медика, сообщает сайт MK.ru.

Авторы материала уточнили, что инцидент случился в четверг вечером в здании клиники основателя, расположенной на 3-й улице Ямского поля. 45-летнего врача нашли без признаков жизни в коридоре медицинского учреждения. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Причины случившегося выясняются.

Михаил Кутузов являлся врачом-остеопатом, а также членом Российской остеопатической ассоциации, с опытом работы в данной сфере 23 года. Кроме того, он был создателем и руководителем клиники.

