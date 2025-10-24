ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа Балицкого об отстранении члена избиркома

Центральная избирательная комиссия РФ считает незаконным решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об отстранении от должности члена избиркома Галины Катющенко. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что чиновник демонстрирует своим указом «пренебрежение федеральным законодательством», ведь подобные решения — это прерогатива самого Центризбиркома.

«23 октября 2025 года губернатор опубликовал «Указ об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко», который будет немедленно оспорен ЦИК России в силу его административно-правовой несостоятельности», — пояснила Памфилова.

Сейчас ЦИК России отправил соответствующее обращение в Генпрокуратуру страны с просьбой опротестовать акт «очередного самоуправства господина Балицкого», отметила она.

Напомним, ранее Памфилова уже выражала серьёзную обеспокоенность ситуацией вокруг избирательной системы в Запорожской области. Поводом для этого стал законопроект, предусматривающий возможность роспуска областной избирательной комиссии губернатором региона Евгением Балицким и местным парламентом. Конфликт между региональными властями и ЦИК возник ещё в августе. Тогда Балицкий утвердил штатную численность избиркома в количестве 25 человек. Памфилова заявила, что чиновник не может урезать штат, это не в его компетенции.