Регион
24 октября, 08:13

В России часть пенсионеров досрочно получит выплаты за ноябрь

Обложка © Life.ru

В России пенсионеры смогут получить пенсию досрочно в связи с предстоящим праздником, если выплаты приходятся на 3 и 4 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале Социального фонда. Там напомнили, что 4 ноября отмечается День народного единства.

«В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получит пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснётся всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — сказано в тексте.

Пенсионные выплаты перечислят 1 ноября. А уже с 5 ноября доставка пенсий через банки будет совершаться по прежнему графику. В ведомстве подчеркнули, что это коснётся всех видов пенсионных начислений. Если выплаты поступают через «Посту России», то получатели смогут забрать свои деньги в привычные даты, с 3 ноября почтальоны будут разносить пенсии.

Ранее глава Соцфонда России Сергей Чирков сообщил, что свыше 38 миллионов россиян будут получать увеличенные страховые пенсии в следующем году. Их средний размер приравняют к сумме в 27 тысяч рублей.

